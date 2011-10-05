〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

郑州日产和重庆力帆等因涉新能源车骗补被工信部行政处罚

路透北京2月4日 - 中国工业和信息化部周六发布行政处罚决定书，对金华青年汽车制造有限公司、重庆力帆乘用车有限公司和郑州日产汽车有限公司等七家车企因涉及新能源车骗补进行行政处罚，包括暂停其申报新能源汽车推广应用推荐车型资质等。