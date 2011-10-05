《外汇动态》欧洲开盘:欧元涨势失去动能,投资人仍担心欧债危机

0636GMT---欧元/美元EUR=下跌0.3%,报1.3308美元.周二因美国联邦储备理事会主席贝南克评论,和欧元区财经首长同意为银行业提供安全网的保证,而带动欧元反弹,但这股走势今日失去动能.

投资人仍担心希腊可能违约及其对金融市场和银行体系的影响.穆迪调降意大利债券评等三个级距也打击欧元.

欧元兑日圆跌0.4%至102.09日圆,持于周二所及10年低点100.77的上方.

美元/日圆JPY=仍持于极狭幅的区间内,最新报76.73日圆,下跌0.2%.(完)

--编译 张若琪;审校 隋芬

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