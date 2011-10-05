〔新债招标〕台湾台电增额发行逾45%有担债,定价符合预期(更新版)

(新增市场看法与标售细节)

* 养券需求令台电增额发行逾45%共标出175亿台币有担债

* 符合公债近期走势,长券端利率趋平短券向下有压

* 公债殖利率向下不易,公司债标售利率将缺乏下跌空间

路透台北10月5日电---台湾央行停止升息,实质买盘养券需求令台湾最大公司债发行单位--台电周三以增额发行逾45%,标出175亿台币有担保公司债.但也因买盘对利率坚持,令定价结果大致符合预期.

依据台电的标售文件,10年期有担保公司债以1.61%定价,落在市场预期1.60-1.65%的低端,较前次的1.65%低4个基点,发行金额70亿台币;七年期以1.48%定价,落在市场预期1.45-1.50%的中间,较前次1.51%低约3个基点,发行30亿台币.久未标售的五年期债券以1.30%定价,落在市场预期1.25-1.30%的高端,发行75亿台币.

对于本次标售结果,一承销商表示,基本上符合公债近期的走势."长券端的七年与10年期利率趋平,但五年券却因同业附买回(RP)利率未向下调整,落在预期区间的高点."

另一证券商承销主管则称,与前次标售利率相较,这次七年与10年期得标利率仅小幅走低,显示实质买盘对利率仍颇为坚持.

"由于公债殖利率带不太下去,但也没向上的空间.公司债标售的利率仅缓慢下调."他说.

台湾债市主要殖利率周三收高.受央行总裁对经济情势表达"审慎乐观"看法,且9月底外汇存底较上月明显减少等利空消息打击.五年增额券100/6R发行前交易殖利率弹至1.0%之上,连带让10年券100/9承压.[ID:nCT0481341]

若纳入本次的标售额度,台电今年已发行738亿台币公司债.公司全年发行额度将在1,000亿台币左右,明年则计画发行1,000-1,200亿台币公司债.[ID:nCT0457739]

台电此次公司债保证银行为台湾银行、土地银行、兆丰银行、合库银行与第一银行,主办证券商为元大证券,预定在11月中下旬发行.

台电前次标售的10年期有担保公司债以1.65%定价,七年期债券以1.51%定价,两期券各发行75及45亿台币,总共发行120亿台币,较原计划80亿台币增量50%.[ID:nCT0397170]

台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完)