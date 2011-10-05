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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 16:20 BJT

更正:〔韩国汇市〕韩元兑美元小涨,但货币掉期挫跌

(更正:标题和内文首段应为"货币掉期挫跌",非"交叉汇率下跌")

路透首尔10月5日电---韩元/美元KRW=周三小涨,脱离逾14个月低位;但因韩股下跌,令投资人对风险较高资产更加戒慎,导致货币掉期价格挫跌.

韩国9月外汇储备降幅创三年之最的消息,抑制韩元涨势;上日一名高层官员警告将采更强烈的行动阻跌韩元,为韩国官员罕见地发表直言不讳的谈话[ID:nCN2002257].

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