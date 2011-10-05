〔表格〕外资在韩国股市卖超2,998亿韩元,连续第二日卖超

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透首尔10月5日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市卖超2,998亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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10月5日 -299.8 -74.7 77.3
10月4日 -451.1 -201.8 650.3
9月30日 30.5 -25.4 -4.2
9月29日 3.9 -53.6 49.4
9月28日 322.3 69.6 -55.3
9月27日 169.0 23.8 -322.2
9月26日 -258.2 384.0 -435.5
9月23日 -667.7 -231.6 907.1
9月22日 -301.1 37.2 762.5
9月21日 272.6 53.6 -324.0
9月20日 -176.1 203.5 -273.9
9月19日 5.0 150.6 40.3
9月16日 87.9 607.9 -1,103.5
9月15日 -185.4 127.1 4.2
9月14日 -687.3 78.1 452.7
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本月以来 -750.9 -276.5 727.7
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今年以来 -7,377.1 4,340.1 4,472.5
------------------------------------------------- (完)
--编译 李婷仪 ;审校 艾茂林
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。