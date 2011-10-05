版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 15:52 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超2,998亿韩元,连续第二日卖超

路透首尔10月5日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市卖超2,998亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

-------------------------------------------------

10月5日 -299.8 -74.7 77.3

10月4日 -451.1 -201.8 650.3

9月30日 30.5 -25.4 -4.2

9月29日 3.9 -53.6 49.4

9月28日 322.3 69.6 -55.3

9月27日 169.0 23.8 -322.2

9月26日 -258.2 384.0 -435.5

9月23日 -667.7 -231.6 907.1

9月22日 -301.1 37.2 762.5

9月21日 272.6 53.6 -324.0

9月20日 -176.1 203.5 -273.9

9月19日 5.0 150.6 40.3

9月16日 87.9 607.9 -1,103.5

9月15日 -185.4 127.1 4.2

9月14日 -687.3 78.1 452.7

-------------------------------------------------

本月以来 -750.9 -276.5 727.7

-------------------------------------------------

今年以来 -7,377.1 4,340.1 4,472.5

------------------------------------------------- (完)

--编译 李婷仪 ;审校 艾茂林

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐