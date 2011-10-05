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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 16:10 BJT

〔欧洲汇市〕英镑在英国服务业数据出炉前走贬

* 若英国服务业PMI表现逊色,则英镑可能走贬

* 数据若表现疲弱,可能令量化宽松预期升温

* 英镑即便反弹,涨势将在1.55美元受限--交易商

路透伦敦10月5日电---英镑兑美元及欧元周三走软,无视于欧洲股市的反弹;交易员表示,若英国服务业数据令人失望的话,英镑兑美元可能下探13个月低位.

英国9月服务业采购经理人指数(PMI)订于0828GMT时出炉,预计将自51.1下跌至50.5.

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