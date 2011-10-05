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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 16:13 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶续涨,欧债危机疑虑压抑盘势

路透曼谷10月5日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周三在交投稀落中攀升,因油价反弹,且身为全球最大产胶国的泰国或削减供给;但交易员表示,欧债危机疑虑仍压抑上档.

TOCOM指标期约<0#2JRU:>上扬1.4日圆,结算价报每公斤304.4日圆(3.7美元).

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