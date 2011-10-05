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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 16:53 BJT

《企业看点》--10月5日财务活动报导摘要(更新版)

(新增前两则)

路透10月5日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* Rzeczpospolita日报报导,法国娱乐及媒体集团维旺迪(威望迪,Vivendi)(VIV.PA)如果成功买下波兰广电业者TVNTVNN.WA,可能与波兰排名第一的电信营运商TPSATPSA.WA合作.[ID:nL5E7L511D]

* Finance日报报导,克罗地亚食品制造商及零售商Agrokor计画以每股221欧元收购斯洛文尼亚最大的食品零售商Mercator.[ID:nL5E7L5140]

* 彭博及媒体Press Trust of India引述消息人士说法指出,印度多元化经营集团Essar Group正考虑让旗下基础建设资产在伦敦挂牌上市,筹措约7.50亿美元;该公司的业务横跨航运至电力等产业.(完)

--编译 张明钧/李婷仪;审校 王冠中/白云

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