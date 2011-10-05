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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 17:16 BJT

〔台湾债市〕100/9期10年公债中,证券业卖超14亿台币

路透台北10月5日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,10年期公债100/9A00109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 29.00 15.00 +14.00

票券业 0.00 0.00 0.00

证券业 28.00 42.00 -14.00 (完)

--记者 董永年; 审校 张雅菁

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