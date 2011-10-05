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亚洲 | 2011年 10月 6日 星期四 07:55 BJT

台湾已公布经济指标--2011/10/6

经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值

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*消费者物价指数(CPI)(y/y)9月 +1.35% +1.34% 11/7 --

*外汇存底(亿美元) 8月底 3,891.74 4,002.94 11/4 --

商品出口(y/y) 8月 +7.2% +17.6% 10/7 +13.9%

商品进口(y/y) 8月 +6.4% +14.0% 10/7 +11.3%

领先指标(m/m) 8月 -0.3%-p -0.2%-r 10/27 --

M2货币总计数(y/y) 8月 +6.16% +6.18% 10/25 --

重贴现率(%) 9月28日 1.875% 1.875% -- --

外销订单(y/y) 8月 +5.26% +11.12% 10/20 --

工业生产(y/y) 8月 +3.88% +3.63%-r 10/24 --

季调失业率 8月 4.36% 4.37% 10/24 --

经常帐盈馀(亿美元) 第二季 +90.2 +107.3-r 11/21 --

国际收支(亿美元) 第二季 +49.0 +45.9 11/21 --

国内生产总值统计值(GDP)第二季 +5.02%-p +6.16%-r -- --

注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.

"*" 表新增. (完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 高洁如; 审校 董永年

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欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

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欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

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