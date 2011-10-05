版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 18:23 BJT

〔中国经济〕总理温家宝称遏制物价涨势取得进展

路透北京10月5日电---中国官方媒体周三报导,总理温家宝表示,中国当局初步遏制了物价过快上涨的势头,他要求银行增加对小型企业的信贷,容忍更多小型企业的不良贷款比率.

温家宝是在浙江视察期间作上述表示.

根据新华社报导,温家宝强调,中小企业在扩大就业、推动经济增长等方面具有不可替代的作用,政府必须完善激励约束机制,鼓励各类金融机构改进对小微企业的金融服务,明确银行小微企业贷款比例和增速要求.

温家宝亦要求加强对民间借贷的监管,引导其阳光化、规范化发展,发挥其积极作用,大力整顿金融秩序,采取有效措施遏制高利贷化倾向,依法打击非法集资.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐