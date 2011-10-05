(重温稿)〔台湾货币市场〕期初市况平静,周五因存单标售及长周末前或起波澜

(新增拆款及存单发行细节)

* 提存期初准备金调度压力较小

* 关注周五一年期存单标售及长假期效应

记者 张雅菁

路透台北10月5日电---台湾银行间短期利率周三持稳,短钱供给量虽然不算特别丰沛,但提存期初准备金部位压力亦不大,整体市场平稳.焦点在于本周五的央行存单标售.

资金调度人士指出,在央行宣布利率不变後,央行冲销力道并未明显减弱,只是在周五标售一年期存单前,申购182天期存单量比较容易被打折扣.预期本周五因为存单标售以及国庆长周末前的因素,市况比较可能起波澜.

"今天算平稳,票券商不缺,也很少银行来拆借,但是我们也没有太多钱可以借"一公股银行人士称.

央行本周五将标售一年期存单,金额1,000亿台币.上个月加权平均得标利率为0.995%,为5月以来最低[ID:nCT0397008]台湾金融市场下周一(10日)因国庆日休市一天.

台湾央行总裁彭淮南周三在立法院表示,对目前经济情势审慎乐观,银行流动性没有问题,资金充沛且财务相当健全.[ID:nCT0481463]

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.395%,上日在0.396%;区间为0.296-0.80%,亦同上日.

2-7天拆款利率区间在0.389-0.830%,上日在0.389-0.85%.

**短票利率持平**

短票部份,票券商亦表示,今日卖票及拆款调度还算平顺,利率持平上日;不过必须留意周五发票量可能增加,届时或造成一些波动.

今日短票主要成交利率落在0.86-0.87%,同上日.

央行存单周三到期1,603亿台币,今日共发行1,472亿台币存单,存单发行馀额减少131亿.[TW/MMTCN]而随後央行存单到期依序为:周四1,232亿、周五4,293.8亿.

拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为102亿台币,累计超额准备为116亿台币,加计前期1%的超额准备为1,240亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率持稳.月初资金陆续回流,尤以投信为供应主力.有交易商表示,今日市况较上日更为宽松.

资金调度人士并指出,近来部份银行业改以自有资金养券,可承作附买回的非公债类流通部位减少,加上投信月初因申购款流入及定存到期,手上多有馀钱,使得场上找券需求增加.不过,投信仍以收益为优先考量,对利率相当坚持,令RP利率持于既有区间.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,与上日相同.(完)