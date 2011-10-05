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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 18:21 BJT

〔亚洲橡胶〕10月5日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月5日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

10月 296.4 23 295.1 53

11月 298.1 33 298.0 2

12月 300.0 51 300.0 2

1月 301.8 122 301.0 13

2月 303.5 1176 302.2 55

3月 304.4 2539 303.0 485

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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