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亚洲 | 2011年 10月 6日 星期四 06:41 BJT

全球外汇市场10月6日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月5日(三)

2350 - 日本上周资本流动数据

10月6日(四)

-- - 日本央行展开为期两天货币政策会议

-- - 捷克外交部长暨副总理KAREL SCHWARZENBERG访问日本

0715 - 瑞士9月消费者物价指数(CPI)

1000 - 德国8月工业订单

1000 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak发表谈话

1100 - 英国10月央行利率决定

1145 - 欧洲10月央行利率决定

1230 - 欧洲央行(ECB)总裁特里谢召开记者会

1230 - 美国10月1日当周初请失业金人数、9月24日当周续请失业金人数

1300 - 瑞典央行第一副总裁Svante Oberg就"国内生产总值(GDP)成长及资源利用"发表演说

-- - 德国总理梅克尔、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长佐利克、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、欧洲央行总裁特里谢及德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在柏林会面

1400 - 美国财政部长盖特纳在参议院金融委员会就金融稳定监督委员会年度报告发表证词

1500 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说

1700 - 美国联邦住房金融局代理局长Edward J. DeMarco与众议院议员会面.之後众议院政府改革与

监督委员会的民主党议员将召开记者会.

1800 - 美国财政部长盖特纳在众议院金融服务委员会首度发表金融稳定监督委员会的年度报告

-- - 美国9月ICSC连锁店销售

2030 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)一周资产负债表

2350 - 日本9月外汇储备

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 张荻

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