全球外汇市场10月6日主要消息

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(除特别说明外,均为GMT时间)
10月5日(三)
2350 - 日本上周资本流动数据
10月6日(四)
-- - 日本央行展开为期两天货币政策会议
-- - 捷克外交部长暨副总理KAREL SCHWARZENBERG访问日本
0715 - 瑞士9月消费者物价指数(CPI)
1000 - 德国8月工业订单
1000 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak发表谈话
1100 - 英国10月央行利率决定
1145 - 欧洲10月央行利率决定
1230 - 欧洲央行(ECB)总裁特里谢召开记者会
1230 - 美国10月1日当周初请失业金人数、9月24日当周续请失业金人数
1300 - 瑞典央行第一副总裁Svante Oberg就"国内生产总值(GDP)成长及资源利用"发表演说
-- - 德国总理梅克尔、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长佐利克、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、欧洲央行总裁特里谢及德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在柏林会面
1400 - 美国财政部长盖特纳在参议院金融委员会就金融稳定监督委员会年度报告发表证词
1500 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说
1700 - 美国联邦住房金融局代理局长Edward J. DeMarco与众议院议员会面.之後众议院政府改革与
监督委员会的民主党议员将召开记者会.
1800 - 美国财政部长盖特纳在众议院金融服务委员会首度发表金融稳定监督委员会的年度报告
-- - 美国9月ICSC连锁店销售
2030 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)一周资产负债表
2350 - 日本9月外汇储备
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 张荻
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。