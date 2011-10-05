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亚洲 | 2011年 10月 6日 星期四 06:23 BJT

****澳新经济指标预测--10月6日-10月13日****

路透10月6日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------10月3日当周-----------------------------

10月6日(四)

无重要数据公布

10月7日(五)

无重要数据公布

-----------------------------------10月10日当周-----------------------------

10月10日(一)

0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 9月 -- -0.5%

报纸招聘广告(较前月) -- -3.0%

10月11日(二)

2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心 10月 -- +8.1%

10月12日(三)

0030 澳洲房屋融资 8月 -- +1.0%

2145 新西兰食品价格指数 9月 -- -1.3%

10月13日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 9月 -- 减少0.97

全职就业人数(万人) -- 减少1.26

就业参与率 -- 65.6%

失业率 -- 5.3%

(完)

--编译 王冠中;审校 张涛

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