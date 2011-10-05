《综述》美国9月服务业成长放缓,就业情况好坏参半

* 9月服务业成长放缓

* 9月民间就业人数增加9.1万人

* 企业9月计划裁员人数跳升至两年高位

* 数据符合疲弱成长状况,而非衰退

路透纽约/华盛顿10月5日电---美国9月服务业成长情况稳定,而民间就业人数增加,暗示经济并未滑向衰退.

然周三数据的乐观气氛,因上个月雇主计划裁员人数为逾两年最高而有所减弱.不过有意裁员的单位主要是在美国军方以及美国银行(BAC.N),与近来经济疲弱没有直接关连.

"经济并未再次滑向衰退,而是陷于低于潜在成长率的泥淖,"RBS分析师Omair Sharif表示.

美国供应管理协会(ISM)周三公布,9月非制造业指数为53.0,预估为52.9,8月为53.3.[ID:nEAPA50DM1]