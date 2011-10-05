《综述》美国9月服务业成长放缓,就业情况好坏参半

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 9月服务业成长放缓
* 9月民间就业人数增加9.1万人
* 企业9月计划裁员人数跳升至两年高位
* 数据符合疲弱成长状况,而非衰退
路透纽约/华盛顿10月5日电---美国9月服务业成长情况稳定,而民间就业人数增加,暗示经济并未滑向衰退.
然周三数据的乐观气氛,因上个月雇主计划裁员人数为逾两年最高而有所减弱.不过有意裁员的单位主要是在美国军方以及美国银行(BAC.N),与近来经济疲弱没有直接关连.
"经济并未再次滑向衰退,而是陷于低于潜在成长率的泥淖,"RBS分析师Omair Sharif表示.
美国供应管理协会(ISM)周三公布,9月非制造业指数为53.0,预估为52.9,8月为53.3.[ID:nEAPA50DM1]
指数高于50代表该领域为扩张.该数据的细项则是好坏不一,订单成长但就业滑落至近一年半来最低水准.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类