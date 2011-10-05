〔纽约汇市〕欧元兑大多数货币走高,欧洲央行明日将公布政策决定(更新版)

(新增文末报价表格)

* 梅克尔称救助基金可以用来帮助银行

* 市场预期欧元区利率保持不变

* 摩根大通预期周四欧洲央行降息50个基点

路透纽约10月5日电---欧元兑大多数货币周三上涨,兑美元持稳,因德国称救助基金可以用来对面临困境的银行进行资本重组,引发债务危机可能得到解决的乐观预期;周四欧洲央行将召开政策会议.

德国总理梅克尔称,德国准备好帮助该国的银行,并进一步增加使用欧洲金融稳定机构(EFSF)帮助欧元区银行系统的可能性.

这带动美股和欧元大涨,欧元扭转跌势,升至1.33850美元.但欧元尾盘有所回落,因投资人在周四欧洲央行会议前轧平仓位.

"欧元后市有许多下滑风险,许多脆弱因素."法国巴黎银行驻纽约汇市策略师Mary Nicola表示,"我们预计欧元将进一步走软,月底前触及1.30美元."

投资人关注欧洲央行货币政策会议以及总裁特里谢的讲话.市场预计欧洲央行将维持利率不变,但可能宣布政策措施扶助刺激欧元区经济.

这可能进一步压制欧元,欧元自8月底触及的高位1.4550美元已经下挫了约10%.

同目前市场预期主流不同,摩根大通预计欧洲央行周四将大幅降息50个基点,称该行上次会议所说的"均衡"通胀风险措施将较预期提前实施,特别是"通胀上升"远未结束.

摩根大通驻伦敦的欧洲分析师Greg Fuzesi表示,欧洲央行看来对债务危机的系统性深度关切,"我们感觉他们将一改沉稳本性,较一个月前表现的更快行动."

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=EBS在电子交易平台EBS上持平,报1.33470美元,较周三低点1.32600美元至少高了逾0.01美元,且较周二触及的九个月低点反弹了0.02美元.

国际货币基金组织(IMF)自相矛盾的言论刺激了欧元/美元的波动性.

一IMF官员表示,IMF除了挹注欧元区救助基金外,还可以购买西班牙或意大利债券,但之後又放弃了他自己的建议.

穆迪进一步下调意大利公债评等,损及欧元前景,因这加重了欧元区第三大经济体的融资困难.

另外,法国和比利时被迫出手援助Dexia SA (DEXI.BR),此为危机中第一家需要政府搭救的欧洲银行.

分析师表示,欧元可能在目前的区间附近反复,因鉴于欧洲央行政策声明的不确定性,投资人仍不敢大举押注欧元升跌.

欧元/美元一周隐含波动率EURSWO=高见18.25%,周二报16.60%,显示欧元/美元在未来七日可能在涨跌约5.3%的区间内交投.

欧元/瑞郎EURCHF=EBS大涨至1.23560瑞郎,为5月底来最高,尾盘报1.23230,升0.8%,欧元兑英镑EURGBP=也升0.2%,报0.8628英镑.

美国周三发布的经济报告显示服务业成长且民间就业增加,引发了一些风险交易,商品货币走强,但升势受到欧元区债务危机忧虑所限.

周五美国将公布的非农就业报告提供了又一个风险因素,因就业市场继续不振的迹象可能令投资人预期会有更多宽松政策提振经济.

美元兑日圆JPY=EBS升至77.070日圆日高,尾盘报76.750日圆,跌0.1%.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3346 1.3338 +0.06 -0.23 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.76 76.83 -0.09 -5.41 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 102.48 102.49 -0.01 -5.66 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9231 0.9163 +0.74 -1.11 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5469 1.5483 -0.09 -0.83 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0407 1.0524 -1.11 +4.41 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9657 0.9573 +0.88 -5.35 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2320 1.2226 +0.77 -1.35 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8626 0.8613 +0.15 +0.63 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7675 0.7603 +0.95 -1.49 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.8528 5.8666 -0.24 +0.53 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.8100 7.8299 -0.25 +0.26 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.8507 6.8380 +0.19 +2.10 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1510 9.1232 +0.30 +1.89 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李富强/李军;审校 母红

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