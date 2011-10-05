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亚洲 | 2011年 10月 6日 星期四 07:01 BJT

《独家新闻》微软考虑收购雅虎,多组人马抢亲--消息人士

* 微软可能寻求与其他业者合作收购雅虎--消息人士

* Providence及H&F等公司亦对雅虎有兴趣--消息人士

* 雅虎股价收盘上涨10%,但盘後股价下跌

路透纽约10月5日电---熟悉状况的多位消息人士周三表示,微软(MSFT.O)正考虑收购雅虎(YHOO.O),在2008年收购行动失败後卷土重来.

消息人士指出,除了微软以外,还有许多公司对雅虎有兴趣;雅虎市值约180亿美元,正准备向潜在买家提供财务说明及投标书.

消息人士表示,潜在买家包括Providence Equity Partners、Hellman & Friedman以及Silver Lake Partners[SILAK.UL],另外还有中国电子商务巨头阿里巴巴以及俄罗斯高科技投资公司DST Global.

雅虎股价收盘跳涨10.1%,收在15.92美元,但在盘後交易中回跌至15.46美元.微软股价则是收涨2.2%至25.89美元.

一名消息人士称,微软可能寻求一夥伴合作收购雅虎,但他并未说明可能寻找的夥伴.

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