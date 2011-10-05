《美国上市公司业绩公布日程表》--10月6日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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汤森路透10月5日电---以下为标准普尔500企业中将于10月6日(周四)公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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BMO Q2 2012 Constellation Brands Inc (STZ) 0.66 11 0.52
注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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路透约翰内斯堡2月3日 - 南非兰特兑美元周五涨逾1%，距两个月高位仅咫尺之遥，此前美国公布就业报告显示薪资增长仍然低迷，降低美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的机率。
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0781 1.0758 +0.21 +2.55 1.0513 美元/日圆 112.70 112.80 -0.09 -3.57 116.87 欧元/日圆 121.49 121.33 +0.13 -1.34 123.14 美元/瑞郎 0.9924 0.9922 +0.02 -2.50 1.0178 英镑/美元 1.2485 1.2520 -0.28 +1.21 1.2336 美元/加元 1.3022 1.3025 -0.02 -3.04 1.3430 美元/离岸人民币 6.8003 6.8094