〔美国政经〕白宫对直指人民币汇率议题的议案表达关切

* 白宫对参议院议案表示关切

* 有参议员预期将在周四表决

* 众议院领袖称该议案"很危险"

路透华盛顿10月5日电---白宫周三对美国参议院可能于本周通过的一项议案表示关切,担心这项旨在向中国施压要求人民币升值的议案可能会违反国际贸易法规.

尽管白宫重申其和议员们一样,亟欲确保美国劳工及企业获得与中国公平竞争的机会,但也对此议案发出更为强烈的批评;该议案已经导致北京当局发出贸易战争的警告.

白宫发言人Jay Carney向记者表示,"我们的确对此议案存有疑虑,且担心其可能与我们得遵守的国际义务相冲突."

"从我们取得行政权以来,便一直研究人民币低估的议题.人民币也因此略为升值,我们认为这也是努力的成果.不过还需要更加努力."他说道.

由民主党掌控的美国参议院周四料将通过这项名为"2011汇率监督改革"(Currency Exchange Rate

Oversight Reform Act of 2011)的争议性议案.

这项议案之後将转送众议院讨论,而共和党领袖周二称这项法案"相当危险",并对这是否是最好的解决方案表示质疑,凸显出这项议案能否获得通过仍具不确定性.

民主党参议员布朗(Sherrod Brown)表示,他有信心这项议案将在周四表决通过,预料阻力不大;他是这项法案的跨党派起草人之一.

布朗指出,程序性投票结果显示,这项法案可望在参议院轻松获得通过.(完)