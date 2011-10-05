〔美国政经〕白宫对直指人民币汇率议题的议案表达关切

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 白宫对参议院议案表示关切
* 有参议员预期将在周四表决
* 众议院领袖称该议案"很危险"
路透华盛顿10月5日电---白宫周三对美国参议院可能于本周通过的一项议案表示关切,担心这项旨在向中国施压要求人民币升值的议案可能会违反国际贸易法规.
尽管白宫重申其和议员们一样,亟欲确保美国劳工及企业获得与中国公平竞争的机会,但也对此议案发出更为强烈的批评;该议案已经导致北京当局发出贸易战争的警告.
白宫发言人Jay Carney向记者表示,"我们的确对此议案存有疑虑,且担心其可能与我们得遵守的国际义务相冲突."
"从我们取得行政权以来,便一直研究人民币低估的议题.人民币也因此略为升值,我们认为这也是努力的成果.不过还需要更加努力."他说道.
由民主党掌控的美国参议院周四料将通过这项名为"2011汇率监督改革"(Currency Exchange Rate
Oversight Reform Act of 2011)的争议性议案.
这项议案之後将转送众议院讨论,而共和党领袖周二称这项法案"相当危险",并对这是否是最好的解决方案表示质疑,凸显出这项议案能否获得通过仍具不确定性.
民主党参议员布朗(Sherrod Brown)表示,他有信心这项议案将在周四表决通过,预料阻力不大;他是这项法案的跨党派起草人之一.
布朗指出,程序性投票结果显示,这项法案可望在参议院轻松获得通过.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类