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亚洲 | 2011年 10月 6日 星期四 07:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月5日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 76.57 +3.90 +5.37 7923721

搜狐 (SOHU.O) 52.70 +2.63 +5.25 1582566

网易 (NTES.O) 38.60 +0.51 +1.34 683576

百度 (BIDU.O) 111.17 +1.08 +0.98 13261781

亚信科技 ASIA.O 8.03 +0.48 +6.36 1122702

侨兴环球电话 XING.O 0.69 -0.01 -1.02 196110

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.82 +0.08 +0.68 3445608

联电 (UMC.N) 1.98 +0.04 +2.06 377699

日月光 (ASX.N) 4.29 +0.00 +0.00 574899

矽品精密 (SPIL.O) 4.92 +0.12 +2.50 1955930

和信超媒体 (GIGM.O) 0.97 +0.07 +7.78 189836

友达 (AUO.N) 3.97 +0.04 +1.02 383741

中华电信 (CHT.N) 33.37 -0.09 -0.27 171564

台湾国际航电 (GRMN.O) 32.65 +0.46 +1.43 959417

香港

中华网 CHINA.O 0.42 -0.45 -51.72 468561

中国移动 (CHL.N) 49.24 +0.95 +1.97 408661

中国联通 (CHU.N) 19.76 +0.53 +2.76 487417

中国电信 (CHA.N) 64.31 +1.39 +2.21 85078

中芯国际 (SMI.N) 2.44 +0.10 +4.27 95026

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.44 -0.22 -6.01 2589

(完)

--整理 王冠中

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