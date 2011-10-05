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亚洲 | 2011年 10月 6日 星期四 07:38 BJT

〔国际油市〕美国原油期货持稳于79美元上方,受原油库存下降所激励

路透新加坡10月6日电---美国原油期货周四持稳在每桶79美元上方,因美国原油库存意外下降,协助抵销欧债危机带来的压力.

2322GMT,美国11月原油期货CLc1涨0.06美元至每桶79.74美元.上交易日已大涨逾4美元.

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