〔欧洲金融〕IMF官员提出与EFSF联手买债构想,但澄清尚未准备扩大援助

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 官员提出IMF可能入市买进公债的构想
* IMF官员称目前缺乏执行此一构想的法定机关
* 此一行动目的在于恢复市场信心
路透布鲁塞尔10月5日电---一名国际货币基金组织(IMF)的官员周三表示,该组织可能买进与欧元区纾困基金一同买进西班牙或意大利的公债,但之後该名官员显然对其说法有所退缩.
IMF欧洲部主管Antonio Borges在一场记者会上表示,IMF可能"与欧洲金融稳定机构(EFSF)一起投资.我们肯定已经准备好扮演此一角色."
"我们在西班牙或意大利进行投资的基础,将建立在两国朝正确方向发展的强烈信心上--亦即他们具有偿债能力,且采行所有应该实施的举措."Borges表示.
"由于目前EFSF已经可以在二级市场投资,我们可能会和他们一起投资,以支撑意大利及西班牙债市,强化市场信赖程度."他补充道.
但之後Borges发布声明指出,他想要"澄清一些先前的评论",并对IMF已经准备好在平息欧债危机中扮演更吃重角色的看法泼了一盆冷水.
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