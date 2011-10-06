《新兴市场重要经济事件预告》--10月6日-10月13日

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莫斯科--VTB资本举行有关俄罗斯的投资论坛(第二日).俄罗斯财长库德林和俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev将参加全体会议.

柏林--德国联邦经济与技术部和经济合作暨发展组织(OECD)共同主办国际性会议,主题为在全球层面上提高持续性成长暨经济合作.