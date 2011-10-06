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亚洲 | 2011年 10月 6日 星期四 08:25 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月6日-10月13日

(除特别说明,均为GMT时间)

10月6日(四)

马尼拉--菲律宾央行公布9月8日货币政策理事会会议要点.

莫斯科--VTB资本举行有关俄罗斯的投资论坛(第二日).俄罗斯财长库德林和俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev将参加全体会议.

贝尔格莱德--塞尔维亚央行货币政策委员会会议.

柏林--德国联邦经济与技术部和经济合作暨发展组织(OECD)共同主办国际性会议,主题为在全球层面上提高持续性成长暨经济合作.

利马--秘鲁央行举行议息会议(0500).

10月7日(五)

吉隆坡--马来西亚总理纳吉布向议会提交2012年度预算案.

10月10日(一)

阿布扎比--2011年全球经济论坛峰会(至10月11日)

10月11日(二)

雅加达--印尼央行会议.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.

10月12日(三)

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)货币政策会议.

里加--欧洲央行执委会成员史塔克在拉脱维亚央行的年度会议上发表演说.

10月13日(四)

首尔--韩国央行货币政策会议.

开罗--埃及央行货币政策会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行与国际货币基金组织(IMF)合作举办年度地区研讨会,主题为金融稳定议题.(至10月14日)

伦敦--东非会议,演讲者包括乌干达央行总裁Emmanuel Tumusiime-Mutebile及非洲开发银行主席Donald Kaberuka.

圣地牙哥--智利央行举行利率会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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