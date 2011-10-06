〔金砖国家〕10月5日股汇市收盘纵览

路透10月6日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月5日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.64%,报836.54点.

中国股市:休市.[.SSCN]

香港股市:休市.[.HKCN]

中国汇市:休市.[CNY/CN]

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印度股市:连四个交易日下滑,跌0.5%至近20个月最低收位,在印度国家银行(SBI)遭降评後一天,金融股走势依然困顿.指标BSE指数.BSESN下跌72.45点至15,792.41点,为2010年2月5日以来最低收位.30档成份股中16档下跌.[.BO]

印度汇市:在一些企业的美元流入及欧元涨势的支撑下,印度卢比兑美元中止三连跌而上扬;但当地股市波动持续引发外资可能流出的疑虑,从而限制了升幅.卢比兑美元INR=D2收报49.34/35,较上日收盘价49.40/41微升0.1%;盘中交投区间位于49.10-49.52.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,217.21点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.2%,报634.77点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.47%,报32.5625;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.3%,报43.3425.

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巴西股市:拉美股市上涨,因欧洲领导人加紧力道盼能遏阻该区域的债务危机,而美国经济数据优于预期也提高了美国可望避免衰退的希望.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高0.65%至51,013.85点.[ID:nN1E7941TV]

巴西汇市:拉美货币大涨,受强劲的美国数据及欧洲可望推进帮助有困难银行迹象的扶助;但分析师称,要扭转近日颓势有赖更多利多才行.巴西雷亚尔兑美元BRBY上涨2%,报1.83.[ID:nN1E7941QT]

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南非股市:上涨,投资人敲进超卖个股.矿业和银行股引领市场反弹.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收升1.2%或314.22点,报26,233.80点.综合指数.JALSH涨1%或290.29点至29,468.56点.[ID:nL5E7L5485][.JALSH]

南非汇市:南非兰特上扬,此前该国副财长表示政府将紧缩支出;而全球风险胃纳回温带动其他市场涨势,也扶助兰特汇价.1644GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.0520,稍早曾试图突破8.0未果,在8.0090失去动能.[ID:nL5E7L541V][ZAR/](完)