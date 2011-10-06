《全球主要国家债券发行预告》--10月6日-10月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)
10月6日(四)
巴黎--法国标售规模65-75亿欧元OAT债券;包括票息3.75%、2017年4月25日到期;票息4.0%、2018年4月25日到期;和票息3.25%、2021年10月25日到期.
罗马--意大利财政部公布将于10月11日标售的短期BOT债券的细节规模.
罗马--意大利财政部公布将于10月13日标售的固息债券(BTP)细节.
10月7日(五)
主要国家暂无发债计画.
10月10日(一)
罗马--意大利财政部公布将于10月13日标售的固息债券(BTP)规模细节.
10月11日(二)
伦敦--英国标售2037年到期的公债,票息1.125%.
华盛顿--美国财政部标售三年期公债.
10月12日(三)
法兰克福--德国标售约20亿欧元票息为3.25%、2042年7月到期的30年期联邦债券.
华盛顿--美国财政部标售10年期公债.
渥太华--加拿大财政部标售五年期名义债券.
10月13日(四)
东京--日本标售30年期公债(0130).
罗马--意大利财政部标售固息债券(BTP),认购于0900GMT截止.
伦敦--英国标售20亿英镑、票息4.25%、2039年到期的公债.
华盛顿---美国财政部标售30年期公债.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍