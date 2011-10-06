《全球主要国家债券发行预告》--10月6日-10月13日

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巴黎--法国标售规模65-75亿欧元OAT债券;包括票息3.75%、2017年4月25日到期;票息4.0%、2018年4月25日到期;和票息3.25%、2021年10月25日到期.

罗马--意大利财政部公布将于10月11日标售的短期BOT债券的细节规模.