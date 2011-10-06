〔欧洲金融〕德国总理梅克尔呼吁尽快就向银行提供资本做出决定

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透布鲁塞尔10月5日电---德国总理梅克尔周三呼吁就向欧洲的银行提供资本尽快做出决定,称此"刻不容缓",而若有需要,德国政府已准备好为其银行提供资本.
"我想这很重要,如果大家都认为银行业资本不足以应付当前市场形势,那麽就需如此,"她在与欧盟执委会主席巴罗索的记者会中表示.
"若有必要,德国政府准备随时对银行提供这样的资本,财政部长前两天已明确表态."梅克尔称.
"刻不容缓,因此必须迅速做决定."她说.
一位政府发言人表示,对梅克尔而言,"欧洲的银行能有充足的资本"特别重要,"她极乐见进一步规范高风险、高投机性衍生品的努力取得进展".
梅克尔在布鲁塞尔还说,希腊需留在欧元区,且予其自立的机会;欧元区各国国会通过强化欧洲金融稳定机构(EFSF)方案至关重要.德国国会已通过该方案.
"我自然希望欧元区所有成员国都勉力让EFSF方案生效.我认为这对国际金融市场是一个极为重要的信号."她说.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
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