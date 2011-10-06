〔欧洲金融〕法国政府机构已经拟妥收购银行业股权的紧急计画--报载

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透巴黎10月5日电---法国费加罗报网站周三报导指出,一个法国政府机构已经拟妥紧急计画,将在必要时代替法国政府买进一家或多家法国银行业者的股权.
费加罗报在一篇简短的文章中指出,这家管理政府持股的机构酝酿此一构想已有数日时间,思考在必须支持一家或多家银行时所需采取的行动.
报纸引述一名核心消息人士表示,此一计画所考量的假设情境仅局限于两家或三家银行,而不像2008年雷曼倒闭撼动全球银行体系时所提出的全面性援助计画.
"这只是以防万一."费加罗报引述消息人士谈话指出.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
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