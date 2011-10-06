《台湾重要政经日程》--10月6日-2012年1月14日

==================今日重要政经消息======================
10/6 (四)
--11:30 行政院院会後记者会
--16:20 央行例行记者会,公布拆款及商业本票市场统计
--宏达电(2498.TW)公布第三季业绩.
==================近期重要政经消息======================
10/7 (五)
--16:00 财政部公布9月进出口金额,8月出口年增率7.2%.
--13:30 台积电(2330.TW)公布9月营收
--14:00 联电(2303.TW)公布9月营收
10/10 (一)
--台湾金融市场因国庆日休市一天.
10/20(四)
--16:00 经济部公布9月外销订单年增率,8月为年增5.26%.
10/24(一)
--16:00 主计处公布9月经季调失业率,8月经季调失业率4.36%.
--16:00 经济部公布9月工业生产指数年增率,上月初值为年成长3.88%.
10/25(二)
--16:00 央行公布9月M2货币总计数年增率,上月为年增6.16%.
10/27(四)
--16:00 经建会公布9月领先指标月变动率,上月为下跌.3%.
11/4(五)
*--16:10 央行公布10月底外汇存底,9月底为3,891.74亿美元.
11/7(一)
*--16:00 主计处公布10月消费者物价指数(CPI)年增率,9月为成长1.35%.
11/21(五)
--16:10 央行公布第三季经常帐、国际收支.第二季经常帐顺差90.2亿美元,国际收支顺差49亿美元.
2012年
1/14(六)
--总统与立法委员选举.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 张雅菁; 审校 屈桂娟