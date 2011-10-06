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债券 | 2011年 10月 6日 星期四 09:32 BJT

〔标题新闻〕IMF称全球放缓将通过商品价格冲击拉丁美洲经济,货币政策可为其筑起第一道防线

注:IMF为国际货币基金组织缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E7940JM]

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