〔欧洲金融〕IMF官员称,希腊第二套纾困及债权人参与计画可能生变

* 7月以来希腊纾困方案中的假设条件已有所改变

* 无论希腊债券减记程度如何,IMF都可以应对

记者 Jan Strupczewski 编译 张明钧

路透布鲁塞尔10月5日电---国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Antonio Borges周三表示,希腊第二套纾困计画规模以及民间参与程度将会改变,因原先计画中的假设条件已经不切实际.

欧洲领导人7月21日就1,090亿欧元(1,450亿美元)的希腊纾困方案达成协议,同时接受民间投资人自愿对希腊债券持仓减记21%.

"欧洲已经在7月向银行业提供非常优厚的条件,同时也将尽力提供希腊融资以做为补偿."Borges表示.

"在那之後,由于情势变得略有不同,特别是考量到欧洲的利率情势,该计画必然得进行修正."Borges在一场记者会上表示.

"该如何修正将留待欧洲各国决定,无论欧洲方面做出哪些决定我们肯定都能接受."他说道.

银行业者接受减记,是一复杂的债务重整协议的组成部分.该协议向银行提供四种选项,当中涉及旧债换新债,并将希腊新债展延至不同的天期.

但第二套纾困案的假设前提为该国将在2012年恢复成长,成长率达0.6%,同时还得达成特定的赤字及民营化目标,并执行各项改革.

"夏季提出这些数字时所做的假设眼间就已不再适用...特别是希腊衰退程度比先前预期严重."Borges在记者会上表示.

"这改变了一切...包括预算数字、成长前景等等,因此这本身就会导致一个不同的计画."他说道.

银行参与希腊融资的条件也因此必须改变."不论国际投资人的减记幅度有多少,IMF都可以轻松应对...这很大程度上是欧洲方面该决定的议题."他说道.

Borges另警告称,希腊债券减记并非解决该国所有问题的灵丹妙药.(完)