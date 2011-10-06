《外汇动态》韩国进口商在1,180左右敲进美元/韩元,提供支撑力道

0140GMT---韩国进口商在1,180左右敲进美元/韩元KRW=KFTC,但交易员表示,国内银行间投机客则削减持仓.

美元/韩元跌0.6%至1,183.2,此前曾跌至1,181.3.

首尔一名资深外资银行交易员预计,美元将守在1,180上方,因进口商浮现买需且欧洲央行将召开会议.

但首尔另一名交易员认为,美元一旦跌破1,180水准,就有可能出现一些停损卖盘;其表示,"欧洲问题犹存.但欧元疑虑已充份反应在市场当中,而美元/韩元已然触及高峰."(完)

--编译 龚芳;审校 张涛

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