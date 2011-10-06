《外汇动态》美元/印尼卢比市场呈现稳定迹象,印尼央行积极干预

2112GMT---美元/印尼卢比IDR=ID显现些许稳定迹象,银行报价的价差为30-50卢比.此前印尼央行干预汇市和债市.近几周的卢比报价价差为100-200,因公债的资金外流.

交易员指出,美元/卢比买价从8,800开始,印尼央行的代理机构出价在8,850.目前其汇价报约9,000-9,030.

企业买盘不弱,且印尼短期国库券(SBI)于10月13日到期.IFR Markets报导,到期总额为20兆(万亿)卢比(22.2亿美元),据信外资持有7兆.

"印尼央行积极在汇债市干预,以建立市场信心.因此我们不需要太急燥或恐慌,"一名雅加达的交易员表示.他并称,打算在9,020附近作空美元/卢比,目标位是8,850-8,900.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]