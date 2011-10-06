《特写》台湾苹果迷向您致敬,永远的贾布斯

记者 张雅菁

路透台北10月6日电---生命的长短毕竟还是无法控制.苹果首页在亚洲时间周四早上改成整版大大的贾布斯(Steve Jobs)黑白照片,标上生卒年份1955-2011.

亚洲金融市场周四开市没多久就被厚厚一层低气层笼罩着,不是欧美市场再传出坏消息,而是美国苹果公司(AAPL.O)董事长贾布斯(乔布斯)去世的突发新闻,享年56岁.

就在苹果迷还在为前一日贾布斯缺席的发表会上,iPhone5未能如期上市感到失望不已时,他的死讯随之传出.苹果迷们宁愿相信贾布斯只是回他的星球去了而已.

"谢谢你留给我们这麽好的东西,"台北市一家苹果周边产品销售人员曾先生向记者说.

32岁的曾先生同时拥有音乐播放器iPod、笔记型电脑Mac及iPhone4.他总是会关注贾布斯在产品发表会上亲自示范的风采.

其实在i系列产品推出前,台湾并没有太多人了解贾布斯这号人物的存在,但如同Sony随身听改变音乐世界的iPod,让台湾与全球同样刮起旋风,之後的iPhone与iPad更是让贾布斯成为家喻户晓的名字,关于贾布斯与苹果的新闻与书藉如雨後春笋般冒出.

还不知道这个今日全球头条新闻的42岁邱小姐,今早被她在念幼稚园大班的儿子拖着来到台北光华商场一间苹果经销店里玩iPad2.她说,她家小朋友年纪小小,却是比她还快玩上手.在从记者口中得知贾布斯过世的消息时,她惊讶地说"真的走了,我以为他去养病.等会回家我要看一下新闻."

贾布斯是在2003年年发现胰脏癌并进行手术,中间曾三次请病假.今年6月在WWDC 2011大会上现身时看得出来比过去都衰弱,随即于8月下旬请辞执行长改任董事长;当时外界就揣测是不是代表其健康已经亮起红灯.

贾布斯请辞信中讲到,"先前讲过若有一天无法继续执行长的职责时,会让大家立即知道",但是"不幸的是这天已然到来",就让许多敏感的朋友意识到Jobs应该已经是病入膏肓了.

**台湾科技业者同表哀悼**

作为科技产品供应链重镇的台湾,不论是产业界或股民近年对苹果也是耳熟能详,但也又爱又恨.能吃到苹果订单的公司,尽管毛利率好不了,但往往就是股价票房保证.反之一传出砍单新闻,股价就一泄千里.

而从零组件供应商口中,最常听到形容苹果的一个字便是"龟毛",常常让供应商忙得人仰马翻,但对品质的高度坚持与创新态度还是令人竖起大姆指,即使是竞争对手也不得不承认.

尽管苹果风潮近来让台湾品牌大厂难以招架,但在贾布斯辞世的当天,科技大老们一致推崇他对资讯通讯科技产业的贡献与影响.

曾经为文"Apple因行王道而得天下"的宏基(2353.TW)集团创办人施振荣发表悼言指出,"苹果公司替台湾ICT产业开创了一条新的大道,贾布斯带领苹果所推出的多项创新产品,虽然对现有的ICT产业带来新的冲击,不过他全新的经营模式,却也让更多利益相关者能共同参与,并分享利益,且成功让ICT产品及应用更为普及."

智能手机品牌大厂--宏达电(2498.TW)执行长周永明表示,"个人对Steve Jobs的辞世致上最大的哀悼之意,同时也对他为科技产业所做的贡献与影响,表示至高的尊敬和钦佩."

而曾以伟人形容贾布斯的苹果重要供应商--鸿海(2317.TW)集团总裁郭台铭亦在新闻稿中表示,"这世界失去了一个真正的英雄,而我失去了一个朋友.

"史蒂夫的精神将永远与我们这些有幸认识他、与他共事的人同在.每个人都被他的天才所打动,而他也留给我们一个更美好的世界."

**非苹迷同致敬**

早年一般民众大多习惯于使微软与英特尔所组成的"WINTEL"电脑,会接触苹果电脑--Mac主要为美术设计等领域的小众,或是将苹果视为秘教一样崇拜的苹果迷.

一直到这两、三年,iPhone及iPad的热卖,才改变了苹果迷的小众定义,成为大众熟知的那一颗咬了一口的苹果.贾布斯的"酷"形象更深植在消费者心中.

在台湾算是最老牌专属苹果迷交换讯息的网站"老地方冰果室"周四一早即时贴出新闻,悼念贾布斯,"我们只能祝福Jobs一路好走;留下来的人们还是得继续奋斗下去,明天太阳依旧升起."

即使是非苹果迷,对于贾布斯能够在创办苹果後被逐出,但数年後再重返苹果,并带领苹果登上巅峰,同样也不得不佩服并致上敬意.

"虽然我坚决抗拒苹果产品的神格化,但我不得不佩服能把3C产品市场搞成宗教市场,自外于市场却仍能不断蜕变的功力,(贾布斯)您是神!向您致敬!"一位从事会计业的34岁蔡先生说.(完)