版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 10月 6日 星期四 11:51 BJT

〔标题新闻〕雷诺汽车斥资2.85亿美元扩建巴西工厂并提升产量,新增1,000个工作岗位

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E7940KK]

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐