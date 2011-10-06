《外汇动态》卖出欧元/澳元以押注欧洲央行会降息--分析师

0337GMT---野村外汇分析师Yunosuke Ikeda表示,如果欧洲央行降息,欧元/澳元可能进一步自本周稍早触及的一个月高位回落.欧洲央行降息可能提振澳元等风险资产货币;欧元则可能因利率下滑而受挫.

欧元/澳元EURAUD=R持稳在1.3835澳元,脱离本周稍早触及的接近1.41的一个月高位,但仍远高于上周结束时所创下的纪录低位1.2920.

对于欧洲央行将如何行动没有共识,欧债危机加深料使得降息可能性升高,不过大多数分析师预期欧洲央行考量到通胀,这次将不会降息.

"特里谢会在其任内最後一次会议上竖白旗?答案没有人知道.这次会议将是一个惊奇",一日系交易公司交易员表示.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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