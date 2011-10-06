《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:交投谨慎,等待重要事件与数据

IFR悉尼10月6日电--美元兑日圆以外亚洲货币高于开盘时的低位.在关键事件前夕--包括今晚欧洲央行和英国央行的利率决定、明天的美国非农就业数据--亚洲对隔夜海外市场的"风险"上涨非常谨慎以对.

日圆以外亚洲货币的走势和区域股市明显相反.区域股市普遍有1.0%-4.7%的涨幅.美元兑日圆以外亚洲货币全线交投在窄幅区间,七国集团(G7)货币对的走势也同样沉闷.

今晚的欧洲央行会议让许多投资人感到迷惑,央行降息的话对陷入困境的欧元可能是好消息,但是市场的初步反应料将有好有坏.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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