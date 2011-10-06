〔台湾债市〕殖利率狭幅整理,缺乏指引交易商当冲操作为主

路透台北10月6日电---台湾债市主要殖利率周四陷入整理.虽有美债价格走低与台股强弹的利空打击,不过今日殖利率开高未久,也见到买盘进场承接,多空力道相互影响,令市场缺乏明确方向.

交易商表示,盘面上的五年与10年券殖利率,都已来到跌无可跌的境地,实质买盘不进场追捧长券,自然让短券端缺乏进一步下跌的动力.但市场也担忧全球经济有恶化的可能,以至于让债市价格呈现涨也涨不动,跌也跌不下去的窘境.

"上下都有支撑与压力,我们姑且做啦,尽量当天轧平."一大型金融机构交易主管说.

另一证券商交易主管也指出,台债若要出现明确走向,"内要有实质买盘进场,外要有重大消息面或基本面的变化".

台湾股市周四尾随亚股涨势,终场收高2.04%,创逾一周来最大涨幅.加权股价指数.TWII收高142.85点,成为7,132.00,为9月27日以来单日最大涨幅.

美国公债价格周三连续第二日回落,在国际货币基金组织(IMF)称可能投资欧元区公债後投资者削减避险公债头寸,以及交易商押注美国联邦储备理事会(FED,美联储)将推出更多刺激举措.指标10年期公债US10YT=RR价格回落20/32,收益率报1.89%,周二尾盘为1.83%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6R A00106R=TWO +0.53 1.0082 0.9990-1.0178* 38.5

10 100/9 A00109=TWO -0.15 1.2700 1.2618-1.2850 249.0

五年增额券100/6R发行前交易殖利率缓步向上,是迫使10年券100/9缺乏向下空间的主因.交易商指出,外资连续在8、9月大举汇出,且央行在停止升息後,并未减缓冲销力道,都让短率缺乏回跌空间,攸关养券成本的同业附买回(RP)利率,也因此看回不回,诸多因素都让五年券殖利率向下不易.

"(殖利率)向下不易,但弹升又有人接手,一周只能抓在3个基点内交易."一证券商交易主管说.

另一大型金融机构交易主管也感叹,殖利率变动区间太小,"做得很无趣."

"进入年底,我们也不需要太积极了."他说.

不过另一证券商交易员则表示,虽然过去第四季交易商操作都因预算目标达成而偏保守,但今年因公司其他部门的金融操作产生损失,因此还要靠公债交易的获利来弥补.

"今年没听到谁赚很多钱的,绩效压力还是在."他说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2700

5 100/6 A00106=TWO 0.9951

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)