〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收升,欧洲央行会议前观望气氛浓

路透台北10月6日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘升值2分.在稍晚欧洲央行(ECB)公布货币政策前,市场观望气氛浓厚,亚币兑美元震盪缺乏明确方向,台币汇价随实质抛补所带动.

汇银人士指出,尽管受到亚币回稳及台股大涨鼓舞,外资汇入带动台币盘初走升,但部份外商银行仍有买汇需求,以及进口商逢低承接的美元买盘出笼,令台币逐渐缩减涨幅.不过,买卖双方追价动作皆不积极,台币多数时间陷入狭幅区间整理.

"最近(台币)应该是区间盘整,市场休息吧,"一位本地银行人士称.

虽然在欧债蔓延及二次衰退等疑云笼罩下,市场中期以押注美元走强为主流看法,汇银人士表示,美元走升是受到避险气氛所拉抬,而非看好美国经济发展前景,加上此前台币跳空下跌造成不小缺口,交易员先将部分美元多仓获利了结,令台币短线得以小幅修正.

他们预估,台币明日料在30.50-30.70元区间来回,将密切关注国际美元走势.

台湾加权指数.TWII今日收盘大涨2.04%至7,132.00点;外资及陆资在台股买超74.47亿台币,结束连续四日卖超,上交易日为卖超30.33亿.[ID:nCT0482277]

另外,韩元兑美元KRW=周四小跌,此前一度在平盘上下震荡,午盘时段,当地基金在欧洲央行政策会议结果不确定的氛围中承接美元买盘.[KRW/CN]

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