〔欧元债市〕德债略下滑,市场聚焦欧洲央行会议

路透伦敦10月6日电---德国公债周四下滑,因市场乐观看待欧洲公开救援金融业的努力,加上欧洲央行即将开会,关于央行会降息的预期已经降温.

欧洲央行料将重新展开对银行业的长期放贷,即使没有偿付能力的疑虑也将放宽流动性.央行也料将准备在年底之前降息,不过在上月通胀跳涨之後,认为央行将降息50个基点的押注周四已有所减少.