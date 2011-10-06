《外汇动态》欧元/瑞郎从四个月高点回落

0733GMT--欧元/瑞郎EURCHF=从四个月高位回落,遭遇1.24瑞郎上方的大量卖单.

欧元/瑞郎交投位置正好在200日移动均线切入位1.2334瑞郎的上方,如果收在其上,可能意味着後势上涨,可能高见5月20日触及的高位1.2645瑞郎.(完)