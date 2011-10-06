〔台股业绩〕宏达电第三季成长放缓,分析师担心年底旺季不旺(更新版)

* 第三季净利年成长率放缓至68%,符合预期

* 第三季营收未达财测

* 分析师担心年底旺季不旺

路透台北10月6日电---台湾智慧型手机大厂宏达电(2498.TW)第三季净利较上年同期成长68%,符合市场预期,但也呼应了近几个月来投资人对其成长力道将放缓的疑虑.市场关注全球经济走疲是否打击第四季传统旺季的消费力道.

不过,在苹果最新发表的智慧型手机iPhone4S令消费者感到失望,并在周三宣布其创办人暨执行长贾布斯的死讯後,分析师认为,宏达电或有机会稳住成长,甚至抢食市占率.[ID:nCN2004097][ID:nCN2006103]

"在苹果让市场失望後,宏达电等业者可能可以得利,"野村证券分析师Aaron Jeng称."在未来一年里,苹果无法提供LTE手机与更大的萤幕,这可能让消费者改用其他品牌."

全球排名第五的宏达电周四公布第三季自结税後净利为186.38亿台币,较上年同期111亿成长68%,增幅较第二季时的103%放缓.较上季则是成长6.4%.市场原预估宏达电第三季净利183.9亿台币.

宏达电并公布第三季合并营收1,358.21亿台币,较上年同期成长79%,未达到先前的财测1,370亿台币.

不过,第四季表现仍存在隐忧.元大证券分析师张文慧指出,"我比较担心第四季的表现,因为总体经济面的疑虑.今年旺季不会旺."

此外,在韩国三星(005930.KS)亦积极推出新机,苹果正将战线推进新兴市场之际,分析师并对可能引发价格战发出预警.

保诚投信基金经理人Andy Wei称,"苹果推出的iPhone 4S,价格带放宽,显示苹果将拓展中阶市场的策略,而这可能威胁宏达电,因为可能带来更多价格战."

"宏达电在高阶机种表现很好,但这块市场普及率已经非常高,"他称.

在公布此财报前,宏达电今日收涨1.63%至687台币,大盘加权股价指数.TWII则收扬2.04%.

该股今年迄今累计跌幅近20%,而较年中的高点1,152台币,跌幅更高达40%.(完)