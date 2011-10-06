《外汇动态》英镑/美元上涨,交易商称因有某家保管银行的买盘助力

0708GMT--英镑/美元短暂升到1.5500上方,交投在盘中高位1.5502美元,交易商称大买家是某家保管银行.
英镑自从周一跌破1.5500美元之後就很难重回其上.在英国央行公布是否再次展开资产购买计画之前,市场不愿推高英镑.交易商说也许放空英镑/欧元还比较容易些."我们对欧元/英镑的长期看法暂时维持不变,我们的停损位提高至86.10,在87.20-87.30的区间获利了结,"伦敦一位交易商说.
欧元/英镑EURGBP=D4日内上涨0.1%,最新报86.35.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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