《外汇动态》英镑/美元上涨,交易商称因有某家保管银行的买盘助力

英镑自从周一跌破1.5500美元之後就很难重回其上.在英国央行公布是否再次展开资产购买计画之前,市场不愿推高英镑.交易商说也许放空英镑/欧元还比较容易些."我们对欧元/英镑的长期看法暂时维持不变,我们的停损位提高至86.10,在87.20-87.30的区间获利了结,"伦敦一位交易商说.