〔表格〕台湾9月份主要上市柜公司业绩

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月11日电---以下为台湾2011年9月份主要上市柜公司业绩表现一览:
**电子类股**
公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)
联电 (2303.TW) 81.77 -0.3 -24.9
日月光 (2311.TW) 154.25@ -2.7 -11.2
鸿海 (2317.TW) 2,217.80 3.4 -12.5
仁宝 (2324.TW) 537.85 -1.0 -31.8
矽品 (2325.TW) 53.39@ -5.8 2.4
台积电 (2330.TW) 328.61 -11.3 -10.4
佳世达 (2352.TW) 68.28@ 2.7 -14.9
*宏基 (2353.TW) 399.66 26.4 -31.5
华硕 (2357.TW) 312.28 -6.1 12.6
广达 (2382.TW) 885.95@ -4.8 -8.4
友达 (2409.TW) 329.15@ -1.1 -21.6
联发科 (2454.TW) 79.26@ -4.6 -19.6
宏达电 (2498.TW) 453.88@ 0.1 67.7
奇美电子 (3481.TW) 414.66@ -1.3 -9.0
力晶 5346.TWO 22.56 9.6 -70.0
**其他类股**
公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)
中华电 (2412.TW) 157.55 -9.1 -1.3
长荣航 (2618.TW) 82.61 -- -7.2
中钢 (2002.TW) 204.41 -1.2 -1.3
台塑 (1301.TW) 130.49 -17.5 -16.1
台塑石化 (6505.TW) 477.26 43.4 -1.5
资料来源:证交所
附注: @表示合并数字
*表示新增(完)
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--整理 张雅菁
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。