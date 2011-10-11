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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 17:54 BJT

〔表格〕台湾9月份主要上市柜公司业绩

路透台北10月11日电---以下为台湾2011年9月份主要上市柜公司业绩表现一览:

**电子类股**

公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)

联电 (2303.TW) 81.77 -0.3 -24.9

日月光 (2311.TW) 154.25@ -2.7 -11.2

鸿海 (2317.TW) 2,217.80 3.4 -12.5

仁宝 (2324.TW) 537.85 -1.0 -31.8

矽品 (2325.TW) 53.39@ -5.8 2.4

台积电 (2330.TW) 328.61 -11.3 -10.4

佳世达 (2352.TW) 68.28@ 2.7 -14.9

*宏基 (2353.TW) 399.66 26.4 -31.5

华硕 (2357.TW) 312.28 -6.1 12.6

广达 (2382.TW) 885.95@ -4.8 -8.4

友达 (2409.TW) 329.15@ -1.1 -21.6

联发科 (2454.TW) 79.26@ -4.6 -19.6

宏达电 (2498.TW) 453.88@ 0.1 67.7

奇美电子 (3481.TW) 414.66@ -1.3 -9.0

力晶 5346.TWO 22.56 9.6 -70.0

**其他类股**

公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)

中华电 (2412.TW) 157.55 -9.1 -1.3

长荣航 (2618.TW) 82.61 -- -7.2

中钢 (2002.TW) 204.41 -1.2 -1.3

台塑 (1301.TW) 130.49 -17.5 -16.1

台塑石化 (6505.TW) 477.26 43.4 -1.5

资料来源:证交所

附注: @表示合并数字

*表示新增(完)

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--整理 张雅菁

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