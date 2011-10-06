〔日本政经〕反对党自民党呼吁央行放宽政策,并继续干预汇市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月6日电---日本主要反对党自民党周四呼吁政府和央行应该更频繁干预汇市并进一步放宽货币政策,以遏制强势日圆对经济的伤害.
自民党的一个议会党团提出了上述呼吁,他们要求在12万亿(兆)的追加预算案中纳入帮助日本企业因应强势日圆的步骤,政府希望在本月将该预算案送交至国会.
这些自民党人士把提案交给财务大臣安住淳和其他阁员.
他们呼吁日本央行制定1.5%左右的通胀目标,并将资产购买计画再扩大10万亿(兆)日圆,以减轻日圆上涨所带来的负面冲击,并说服制造业者不要将生产线移往海外.
这些自民党议员还呼吁当局持续介入汇市控制日圆汇率,在努力争取其他国家支持联合干预的同时,提高干预行动的有效性.
这些要求和其他反对党及执政党议员过去提出的要求雷同,因此不太可能很快就被采纳.
自民党议员也提出将政府在8月推出的1,000亿日圆信用额度加倍,利用日圆上涨的机会,为日本企业进行海外收购筹资,并透过外汇储备收购能源资源.(完)
--编译 李婷仪;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。