〔日本政经〕反对党自民党呼吁央行放宽政策,并继续干预汇市

路透东京10月6日电---日本主要反对党自民党周四呼吁政府和央行应该更频繁干预汇市并进一步放宽货币政策,以遏制强势日圆对经济的伤害.

自民党的一个议会党团提出了上述呼吁,他们要求在12万亿(兆)的追加预算案中纳入帮助日本企业因应强势日圆的步骤,政府希望在本月将该预算案送交至国会.

这些自民党人士把提案交给财务大臣安住淳和其他阁员.

他们呼吁日本央行制定1.5%左右的通胀目标,并将资产购买计画再扩大10万亿(兆)日圆,以减轻日圆上涨所带来的负面冲击,并说服制造业者不要将生产线移往海外.

这些自民党议员还呼吁当局持续介入汇市控制日圆汇率,在努力争取其他国家支持联合干预的同时,提高干预行动的有效性.

这些要求和其他反对党及执政党议员过去提出的要求雷同,因此不太可能很快就被采纳.

自民党议员也提出将政府在8月推出的1,000亿日圆信用额度加倍,利用日圆上涨的机会,为日本企业进行海外收购筹资,并透过外汇储备收购能源资源.(完)