〔新闻稿〕风险趋避气氛升高,台债面临新债发行减缓而利差扩大局面--中华信评

(以下为标准普尔在台湾转投资的中华信用评等公司10月6日发布的新闻稿)

中华信用评等公司（中华信评）在今天发布的一篇标题为「风险趋避气氛升高，台湾债市面临新债发行减缓而信用利差幅度扩大局面」的报告中指出：台湾投资人对全球经济复苏力道不振的担忧，可能会降低未来两季债市投资人对整体公司债与银行金融债券的需求。且此一发展可能会使台湾债市自2009年下半年起出现的市场趋势逆转。

该报告认为，2011年上半年期间，尽管迹象显示企业的获利正逐渐转弱，但持续增加的资本支出需求以及对于市场需求成长的预期，却带动了台湾公司债与银行金融债券新债发行量显着成长。另外，在台湾相当稳定的金融市场中有利的流动性结构，则使台湾债市在前述期间中的信用利差幅度（指5年期公司债与相同年期之公债间的殖利率差）不致于逐渐扩大。不过，愈来愈趋于黯淡的全球经济前景与欧洲公债危机问题，已在2011年第三季削弱了台湾投资人的信心。

中华信评评等分析师蓝于涵指出：「2011年前两季的债券发行情况主要仍以受评等级较高之发行体发行的债券为主流，我们认为，这正反映出投资人在对于全球经济快速复苏的前景转趋悲观下，其风险趋避程度正逐渐提高。」蓝于涵表示：「我们预期，未来6个月，或者直到当前市场不确定情况获得改善为止，投资人信心的转变将会导致新债发行量减少以及信用利差幅度扩大的现象。」

不过，该报告指出，虽然当前全球金融市场的不稳定情势可能会使新债发行量减少且信用利差幅度扩大，但这些变动的幅度应不致如2008年下半年後至 2009年初时，市场对当时明显的经济不确定性情势的反应来得严重。

蓝于涵指出：「虽然目前接受中华信评评等的客户家数仍少，但就中华信评发行体信用评等趋势分析中的正向评等趋势仅逐渐缩小的情况来看，台湾企业与金融机构的信用品质目前为止并未出现大幅恶化的情况。」

在台湾经济基本面强健且景气可望在2012年进一步复苏的支撑下，台湾整体的经济前景依旧稳定。不过，台湾经济体系较小且开放的特性，则使其易受金融市场不确定情势的影响，因此未来6个月，可能仍会为债券投资人带来显着的信用风险。(完)