〔台湾货币市场〕短率平稳,周五标售存单前资金平稳宽裕(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 短率平稳

* 周五标售存单之前资金应能宽裕

记者 高洁如

路透台北10月6日电---台湾银行间短期利率周四大致平稳,市场资金情势已不如上月底时那样紧张,尤其是在明日央行存单标售之前,市场人士预期资金应能维持相对宽裕.

部分资金调度人士指出,在央行9月底宣布不升息之後,市场可能倾向将资金配置在较远的落点.尤其是若加计91及182天期央行存单占总存单馀额的比重,近期下降至二成左右,较先前达三成的比重已有走低,因此市场猜测本次存单的标售加权平均利率可能较上次再下跌一点.

"今天很安静了,没有像之前缺成那样,"一小型外商银行人士称.

央行本周五将标售一年期存单,金额1,000亿台币.上个月加权平均得标利率为0.995%,为5月以来最低[ID:nCT0397008]台湾金融市场下周一(10日)因国庆日休市一天,周二将交割此期存单.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.394%,上日在0.395%;区间为0.296-0.78%,上日在0.296-0.80%.

2-7天拆款利率区间在0.389-0.84%,上日在0.389-0.830%.

**短票利率不变**

短票部份,票券商表示,近日证券商的发票量稍见上扬,约增加一成,但银行的买气也不差,整体而言市场利率尚称平稳.

今日短票主要成交利率落在0.86-0.87%,同上日,但0.86%的成交量略升.

央行今日共发行1,296亿台币存单.相较存单到期金额1,232亿,存单发行馀额增加64亿. [TW/MMTCN]而周五央行存单到期为4,293.8亿.

拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为负16亿台币,累计超额准备为18亿台币,加计前期1%的超额准备为1,142亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率周四持平,寿险、投信资金供应多缺不一,交易商以到期续作为主,场上要找新钱不容易.

资金调度人士指出,近日央行冲销力道并未减弱,加上外资持续汇出,令整体资金水位偏低,一旦资金供应方走钱,要补齐缺口需多花点时间.今日即见投信遭一般企业解钱,以及基金赎回,令部份交易商及银行感到资金趋紧的压力.

另外,有券商交易人士表示,寿险业今日资金平稳略多,因其将定存到期短钱暂时停泊在RP市场.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,同于上日.(完)