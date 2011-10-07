〔金砖国家〕10月6日股汇市收盘纵览

路透10月7日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月6日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高3.29%,报864.08点.
中国股市:休市.[.SSCN]
香港股市:香港股市周四中止连续四日跌势,投资人轧平最近交易日内建立的大批空仓,推升恒生指数.HSI录得自2009年4月以来单日最大涨幅.恒生指数.HSI收高5.7%至17,172.3点,恒生国企指数.HSCE收高5.8%至8,571.5点.[.HKCN]
中国汇市:休市.[CNY/CN]
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印度股市:休市.指标BSE指数.BSESN周三下跌72.45点至15,792.41点,为2010年2月5日以来最低收位.[.BO]
印度汇市:休市.卢比兑美元INR=D2周三收报49.34/35,较上日收盘价49.40/41微升0.1%.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,271.710点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高5.27%,报668.24点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.64%,报32.3550;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.04%,报43.3620.
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巴西股市:拉美股市周四随全球股市上扬,因欧洲货币当局采取行动挹注流动性,提振处境不佳的欧洲银行业.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高2.5%至52,290.37点.[ID:nN1E79505L]
巴西汇市:拉美货币劲扬,欧洲加强对银行业的支持,缓解了债务问题可能引发另一波全球金融危机的忧虑.巴西雷亚尔兑美元BRBY上涨2.6%,报1.7835.[ID:nN1E7951U5]
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南非股市:连续第二日上涨,欧洲政策官员将采取协调行动支撑欧洲银行业的希望,带动全球股市扬升.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收升1.7%或440.35点,报26,674.15点.综合指数.JALSH涨1.4%或420.31点至29,888.87点.[ID:nL5E7L640C][.J]
南非汇市:南非兰特兑美元一度挫跌1.4%,因调查显示企业信心下滑,同时也受欧元颓势拖累.但兰特随後在震荡交投中缩减跌幅.兰特兑美元ZAR=D3盘中走势震荡,曾高见7.8791,也曾跌至8.0850,而1611GMT时报7.98,跌幅缩减至0.13%.[ID:nL5E7L63XL][ZAR/](完)
--编译 王冠中;审校 张涛