〔纽约汇市〕欧元受欧洲央行的举措带动上涨,市场等待美国就业数据(更新版)

(新增文末报价表格)

* 欧洲央行公布维持利率在1.5%不变,公布流动性举措

* 英镑兑美元下挫至14个月低位,因英国央行推出QE2

路透纽约10月6日电---欧元兑美元周四连续第三天上涨,之前欧洲央行公布大规模流动性举措支持区内受困的银行,央行同时公布保持利率不变,一如市场预期.

欧洲央行的行动带动投资者对欧洲官员联手应对区内债务危机的乐观情绪,引发强劲的风险情绪.美国股市上扬,商品价格走强,诸如澳元和新西兰元等风险有关的货币上扬.

不过,鲜有市场人士确信欧洲央行的新举措足以解决欧洲债务危机,且多数市场人士在今年馀下的时间仍然看空欧元.

"我们认为流动性举措,以及最终降息,很可能在未来几个月继续不利欧元,我们维持逢升卖出的倾向,"富国驻纽约的高级汇市策略师Vassili Serebriakov说.

"从更广的角度来看,今天欧洲央行的行动可能被视为重建较广泛市场信心的第一步,但需要做更多,风险意愿才可能回潮,"他补充说.

欧洲央行总裁特里谢在其任内举行的最後一次记者会上表示,欧洲央行管理委员会决定推出总计400亿欧元的购买有担保债券计划.有担保债券由诸如抵押贷款和公共行业贷款等资产所支持,被视为是安全和高质量的资产.欧洲央行买入有担保债券可能鼓励银行进一步放贷.

欧洲央行公布保持利率在1.5%不变,同时通过在本月和12月的两次操作中恢复向商业银行提供一年期资金为银行提供更多流动性.

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=EBS在EBS交易平台升0.7%,报1.34350美元,略低于日内高位1.34510美元,但远离日内低位1.32415美元.

**债务危机仍没有解决方法**

尽管欧元上涨,基金经理仍然看空欧元.且尽管在国际货币基金组织(IMF),欧盟和欧洲央行在本月稍晚提交希腊报告之前,希腊问题暂时退居次席,但一些人士正消化希腊违约的可能性.

"我们对欧元非常谨慎.欧洲将很难找到解决债务危机的方案.最终希腊在某种形式上的违约将是不能避免,"Newton Capital基金经理James Harries说.

欧元兑日圆EUR=EBS上涨0.5%,至103.014日圆,兑瑞郎EURCHF=EBS升0.5%,至1.23780瑞郎.欧元兑英镑EURGBP=D4升0.8%,报0.8695英镑.

分析师称,欧元的短期风险仍高,尽管一些分析师认为欧元跌至1.30美元以下是买入的良好机会.

其他货币方面,英镑兑美元GBP=D4下跌至14个月最低,报1.5270美元,此前英国央行货币政策委员会投票支持将资产购买规模追加750亿英镑,以支撑疲弱的英国经济.英镑兑美元最後下跌0.2%,报1.5443美元.

投资者正聚焦在周五公布的美国9月非农就业报告,市场预计非农就业岗位将增加6万个,失业率保持在9.1%不变.

美元兑日圆JPY=EBS下滑0.2%,至76.630日圆,美元指数跌0.4%,至78.584.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3431 1.3346 +0.64 +0.40 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.68 76.76 -0.10 -5.51 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 103.00 102.48 +0.51 -5.18 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9210 0.9231 -0.23 -1.34 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5436 1.5469 -0.21 -1.04 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0374 1.0407 -0.32 +4.08 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9742 0.9657 +0.88 -4.52 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2369 1.2320 +0.40 -0.95 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8700 0.8626 +0.86 +1.49 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7707 0.7675 +0.42 -1.08 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.8239 5.8528 -0.49 +0.04 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.8243 7.8100 +0.18 +0.45 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.8106 6.8507 -0.59 +1.50 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1513 9.1510 +0.00 +1.90 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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