(重发)****日韩经济指标预测--10月7日-10月14日****

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路透10月7日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月3日当周-------------------------------
10月7日(五)
0330 日本央行利率决定 10月 -- 0.10%
0500 日本领先指标(较前月) 8月 -- 上升2.7点
日本同时指标(较前月) -- 下降0.3点
---------------------------------10月10日当周-------------------------------
10月10日(一)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 9月 -- +6.6%
(较前月) -- +0.3%
10月11日(二)
0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 47.3
2300 韩国失业率 9月 -- 3.1%
2350 日本未经季节调整经常帐(较上年同期) 8月 -- -42.4%
未经季节调整经常帐金额(亿日圆) -- 盈馀9,902
2350 日本机械订单(较上月) 8月 -- -8.2%
(较上年同期) -- +4.0%
10月12日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 8月 -- +9.0%
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 10月 -- 正8
2350 日本银行业放款馀额(较上年同期) 9月 -- -0.5%
10月13日(四)
0100 韩国央行利率决议 10月 -- 3.25%
2100 韩国出口物价(较上年同期) 9月 -- +1.8%
进口物价(较上年同期) -- +10.0%
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- --
外资投资日本股票(亿日圆) -- --
2350 日本企业物价指数(CGPI)(较上月) 9月 -- -0.2%
(较上年同期) -- +2.6%
10月14日(五)
暂无经济指标公布.
(完)
--编译 王冠中;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]